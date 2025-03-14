Количество умерших достигло числа в 21 174 человек.

В 2024 году во Владимирской области родилось 8 072 ребенка, в то время как количество умерших достигло числа в 21 174 человек. Это в 2,6 раза превышает рождаемость. По данным Владимирстата, количество новорожденных сократилось на 4,7% по сравнению с 2023 годом, тогда как число умерших увеличилось на 4%.Однако отмечается значительное снижение детской смертности: в 2023 году умерло 46 детей до года, в 2024 году - только 15. Продолжительность жизни в регионе составляет 72 года. Мужчины умирают в 4 раза чаще, чем женщины.Напомним, ранее мы писали, что