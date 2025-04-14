14 апреля в билете разового проезда на общественном транспорте жители Владимира увидели новые цифры. С понедельника тариф на пассажирские перевозки повысился с 33 до 40 рублей. Об изменениях в

14 апреля в билете разового проезда на общественном транспорте жители Владимира увидели новые цифры. С понедельника тариф на пассажирские перевозки повысился с 33 до 40 рублей. Об изменениях в городской администрации сообщили 10 апреля. Как уточняется, предельная стоимость была рассчитана по результатам экспертизы, которую проводили исходя из данных двух перевозчиков, имеющих самое большое количество маршрутов