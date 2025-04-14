Владимир Путин не поедет в Доброград на заседание Президиума Государственного Совета, которое состоится 15 апреля. Вместо этого президент РФ, как и предполагалось, проведет мероприятие по

Владимир Путин не поедет в Доброград на заседание Президиума Государственного Совета, которое состоится 15 апреля. Вместо этого президент РФ, как и предполагалось, проведет мероприятие по видеосвязи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Тема заседания – развитии инфраструктуры для жизни. С докладами выступят: – зампредседателя Правительства Марат Хуснуллин; – глава Республики Татарстан и председатель комиссии Госсовета «Инфраструктура для