Надлежащее качество работ при возведении зданий – один из главных принципов, которым руководствуются столичные строители. Важно не только построить фундамент и стены, провести внутренние монтажные работы, но и сделать это с соблюдением всех норм и требований. Качество строительства в Москве тщательно контролируется на всех без исключения объектах. Один из них – китайский деловой центр Парк Хуамин, который возводится в Северо-Восточном административном округе.

Надлежащее качество работ при возведении зданий – один из главныхпринципов, которым руководствуются столичные строители. Важно не только построить фундамент истены, провести внутренние монтажные работы, но и сделать это с соблюдениемвсех норм и требований. Качество строительства в Москве тщательноконтролируется на всех без исключения объектах. Один из них – китайский деловойцентр "Парк Хуамин", который возводится в Северо-Восточномадминистративном округе.Многофункциональный комплекс площадью 100 тысяч квадратныхметров строится на улице Вильгельма Пика, прямо напротив станции метро"Ботанический сад". Его возведение началось еще в 2015 году. Строители уже полностью завершили монолитные работы, на 80% закончено остеклениефасада. В настоящий момент в здании ведутся работы по внутренним инженернымсистемам, электрике и сантехнике.Уже в конце этого года распахнет свои двери 22-этажнаяпятизвездочная гостиница на 340 номеров, 12-этажный апарт-отель на 100апартаментов, 21-этажное офисное здание и общественный корпус. Кроме того,рядом с многофункциональным центром появится традиционный китайский парк сэлементами инфраструктуры. В настоящее время там идут земляные работы.За качеством возведения масштабного комплекса тщательноследят специалисты Комитета государственного строительного надзора городаМосквы (Мосгосстройнадзор). По словам замначальника управления ведомства поСеверо-Восточному административному округа Павла Балашова, к проверкампривлекаются специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний встроительстве (ЦЭИИС). Мониторинг проводится каждый месяц.Специалисты комитета уже неоднократно бывали настройплощадке многофункционального центра "Парк Хуамин". При этом впрошлом году комплекс участвовал в конкурсе Мосгосстройнадзора и занял первоеместо. Ведомство высоко оценило качество строительно-монтажных работ, культурустроительного производства и технику безопасности.Эксперты ЦЭИИС проверяют качество бетонных изделий иконструкций на их основе, применяемых при строительстве. В частности,проводится мониторинг характеристик бетонных конструкций, в том числе напрочность и армирование, а также качество возведения кровли, огнезащита здания.В случае положительного заключения никаких мер к подрядчику непринимается. В противном случае специалисты Мосгосстройнадзора выдаютпредписание на устранение нарушений. Подрядчик обязан исправить все допущенныенедочеты, а затем известить город об устранении нарушений.После этогопроводится дополнительная проверка на исполнение предписания. "Еслипроблема устранена, то вопрос закрывается, если нет, то следует обращение всуд", – сказал Балашов.Специалисты Мосгосстройнадзора тщательно контролируют иработы по строительству традиционного китайского парка. Он расположится прямонапротив многофункционального центра и будет открыт для всех желающих. Егостроительство также планируется завершить в 2018 году. На территории свыше 5гектаров будут располагаться китайский ресторан, салоны красоты, зал проведениячайных церемоний, а также выставочные помещения.На входе посетителей будет встречать арка в китайском стиле,также появятся три беседки. На территории парка будут высажены четыре тысячиновых деревьев. В строительстве применяются частично материалы из Поднебесной(камень, черепица) и частично материалы российского производства.Напомним, только за первый квартал 2018 годаМосгосстройнадзор провел 2395 проверок, было выявлено 10187 нарушений. Ранеемониторинг качества строительства в новом детском саду на 350 мест в11-м квартале района Некрасовка.При первой проверке в феврале 2018 года Мосгосстройнадзорвыявил несколько недочетов: нехватка шумозащитного экрана на ограждениидетсада, неполное предоставление исполнительной документации и не до концавыполненные пусконаладочные работы систем противопожарной охраны. Ведомствовыдало предписание об устранении допущенных нарушений. Застройщик оперативноприступил к их исправлению.