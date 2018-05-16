Надлежащее качество работ при возведении зданий – один из главных
принципов, которым руководствуются столичные строители. Важно не только построить фундамент и
стены, провести внутренние монтажные работы, но и сделать это с соблюдением
всех норм и требований. Качество строительства в Москве тщательно
контролируется на всех без исключения объектах. Один из них – китайский деловой
центр Парк Хуамин, который возводится в Северо-Восточном
административном округе.
Надлежащее качество работ при возведении зданий – один из главных
принципов, которым руководствуются столичные строители. Важно не только построить фундамент и
стены, провести внутренние монтажные работы, но и сделать это с соблюдением
всех норм и требований. Качество строительства в Москве тщательно
контролируется на всех без исключения объектах. Один из них – китайский деловой
центр "Парк Хуамин", который возводится в Северо-Восточном
административном округе.
Многофункциональный комплекс площадью 100 тысяч квадратных
метров строится на улице Вильгельма Пика, прямо напротив станции метро
"Ботанический сад". Его возведение началось еще в 2015 году. Строители уже полностью завершили монолитные работы, на 80% закончено остекление
фасада. В настоящий момент в здании ведутся работы по внутренним инженерным
системам, электрике и сантехнике.
Уже в конце этого года распахнет свои двери 22-этажная
пятизвездочная гостиница на 340 номеров, 12-этажный апарт-отель на 100
апартаментов, 21-этажное офисное здание и общественный корпус. Кроме того,
рядом с многофункциональным центром появится традиционный китайский парк с
элементами инфраструктуры. В настоящее время там идут земляные работы.
За качеством возведения масштабного комплекса тщательно
следят специалисты Комитета государственного строительного надзора города
Москвы (Мосгосстройнадзор). По словам замначальника управления ведомства по
Северо-Восточному административному округа Павла Балашова, к проверкам
привлекаются специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в
строительстве (ЦЭИИС). Мониторинг проводится каждый месяц.
Специалисты комитета уже неоднократно бывали на
стройплощадке многофункционального центра "Парк Хуамин". При этом в
прошлом году комплекс участвовал в конкурсе Мосгосстройнадзора и занял первое
место. Ведомство высоко оценило качество строительно-монтажных работ, культуру
строительного производства и технику безопасности.
Эксперты ЦЭИИС проверяют качество бетонных изделий и
конструкций на их основе, применяемых при строительстве. В частности,
проводится мониторинг характеристик бетонных конструкций, в том числе на
прочность и армирование, а также качество возведения кровли, огнезащита здания.
В случае положительного заключения никаких мер к подрядчику не
принимается. В противном случае специалисты Мосгосстройнадзора выдают
предписание на устранение нарушений. Подрядчик обязан исправить все допущенные
недочеты, а затем известить город об устранении нарушений.
После этого
проводится дополнительная проверка на исполнение предписания. "Если
проблема устранена, то вопрос закрывается, если нет, то следует обращение в
суд", – сказал Балашов.
Специалисты Мосгосстройнадзора тщательно контролируют и
работы по строительству традиционного китайского парка. Он расположится прямо
напротив многофункционального центра и будет открыт для всех желающих. Его
строительство также планируется завершить в 2018 году. На территории свыше 5
гектаров будут располагаться китайский ресторан, салоны красоты, зал проведения
чайных церемоний, а также выставочные помещения.
На входе посетителей будет встречать арка в китайском стиле,
также появятся три беседки. На территории парка будут высажены четыре тысячи
новых деревьев. В строительстве применяются частично материалы из Поднебесной
(камень, черепица) и частично материалы российского производства.
Напомним, только за первый квартал 2018 года
Мосгосстройнадзор провел 2395 проверок, было выявлено 10187 нарушений. Ранее
мониторинг качества строительства в новом детском саду на 350 мест в
11-м квартале района Некрасовка.
При первой проверке в феврале 2018 года Мосгосстройнадзор
выявил несколько недочетов: нехватка шумозащитного экрана на ограждении
детсада, неполное предоставление исполнительной документации и не до конца
выполненные пусконаладочные работы систем противопожарной охраны. Ведомство
выдало предписание об устранении допущенных нарушений. Застройщик оперативно
приступил к их исправлению.