Взял чужой телефон и перевел себе 400 тысяч рублей. История с поездкой на такси из Москвы до Вязников закончилась уголовным делом. Как рассказали в прокуратуре, инцидент произошел в январе

Взял чужой телефон и перевел себе 400 тысяч рублей. История с поездкой на такси из Москвы до Вязников закончилась уголовным делом. Как рассказали в прокуратуре, инцидент произошел в январе этого года. Двое участников СВО находились в отпуске в Москве. На одном из вокзалов приятели договорились с таксистом, чтобы он отвез их домой в Вязники. В