Дотации пойдут на благоустройство по программе самообложения «30 на 70».

Во Владимирской области 35 муниципалитетов получили областные дотации на благоустройство по программе самообложения «30 на 70». Жители собрали 31,1 млн рублей, область добавила 72,4 млн. Средства пойдут на ремонт дорог, школ, водопроводных сетей, благоустройство территорий и другие цели. Больше всего средств выделено Гусь-Хрустальному (7,6 млн) и Курлово (8 млн). Постановление подписал губернатор Александр Авдеев. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.Например, для:– города Гусь-Хрустального – в размере 7 млн 616,7 тыс. рублей дотации направлены на ремонт автодорог, дошкольных и общеобразовательных учреждений, спил аварийных деревьев, приобретение мебели, стиральной, котломоечной машин в образовательные учреждения города;– города Коврова – в размере 510 тыс. рублей – на ремонт участка водопроводной сети с установкой водопроводных колодцев;– Александровского района – в размере 467,7 тыс. рублей – на ремонт участка автодороги «Светлый – Вески», дороги в деревне Легково;– города Александрова – в размере 1 млн 186,8 тыс. рублей – на ремонт дороги;– города Струнино – в размере 279,6 тыс. рублей – на ремонт тротуара;– Андреевского сельского поселения Александровского района – в размере 53,6 тыс. рублей – на работы по очистке и благоустройству пожарного пруда в деревне Сорокино;– Денисовского сельского поселения Гороховецкого района – в размере 93,2 тыс. рублей – на благоустройство мест захоронения в деревне Погост Вознесенье;– Фоминского сельского поселения Гороховецкого района – в размере 8 млн 118 тыс. рублей – на благоустройство обелиска участникам Великой Отечественной войны в деревне Быкасово, мощение земельных участков, предназначенных для прохода и проезда, в деревнях Зыково, Ивачево, Ротьково и Быкасово;– Гусь-Хрустального района – в размере 466 тыс. рублей – на ремонт участка подъезда к Дому культуры в посёлке Золотково, доставку асфальтной крошки для ремонта дороги в деревне Нечаевская.