Филипп Киркоров откровенно рассказал об отношениях с Екатериной Гусевой. Поп-король признался, что им просто хорошо вместе.

Филипп Киркоров откровенно рассказал об отношениях с Екатериной Гусевой. Поп-король признался, что им "просто хорошо вместе".В последнее время Филиппа Киркорова почти всюду сопровождает привлекательная блондинка. Журналисты выяснили, что это модный диджей Екатерина Гусева, ей 35 лет. С поп-королем отечественной эстрады Катя знакома уже два с половиной года. Они пересекались на разных мероприятиях, но лишь осень прошлого года произошло сближение.Гусева рассказала, что Киркоров сделал первый шаг, пригласив ее в кафе. "Помню, мы досидели чуть ли не до утра, столько интересных историй из артистической жизни, наверное, может рассказать только Филипп. Смеялась прямо до слез", – рассказала Гусева. А уже в декабре 2017 года Катю заметили в компании детей Филиппа Аллы-Виктории и Мартина. К слову, у самой Гусевой подрастает дочь Арина, ей 14 лет.Катя вдохновляет Филиппа. Он отметил, что она разносторонняя, у нее хорошее образование, она из интеллигентной семьи. "Еще для меня крайне важно, когда человек, который находится рядом, понимает без слов и порой просто не мешает, так как часто я концентрируюсь на работе, ухожу в себя. Катя как раз из таких", – объяснил популярный исполнитель.Из-за плотного графика у Гусевой и Киркорова не так много возможностей проводить время вместе. Когда же выдается свободная минутка, пара отправляется в кино, посещает рестораны и просто гуляет. Филипп считает Катю инопланетянкой. потому что она не похожа на большинство людей."Правильная, с очень сложной судьбой, всего добившаяся сама. Ценю в ней скромность, культуру общения, умение выслушать и всегда выглядеть привлекательно. В данный момент нам просто хорошо вместе", – цитирует Филиппа Киркорова .