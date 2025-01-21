128 животных погибли на дорогах Владимирской области в этом году. Всего зарегистрировано 147 фактов смерти диких животных, сообщает пресс-служба Госохотинспекции области. Двое зверей умерли

128 животных погибли на дорогах Владимирской области в этом году. Всего зарегистрировано 147 фактов смерти диких животных, сообщает пресс-служба Госохотинспекции области. Двое зверей умерли после нападения волков или бродячих собак, смерть остальных 17-ти связана с естественными процессами. Большинство погибших – лоси. Из пресс-релиза Госохотинспекции области Основную часть погибших животных в нашем регионе составляют лоси –