Идет расследование уголовных дел.

За последнюю неделю во Владимирской области зарегистрировано 49 преступлений, связанных с мошенниками. Из-за них потерпевшие лишились более 20 миллионов рублей. В большинстве случаев жертвами мошенников становятся пенсионеры. Об этом сообщили в региональной полиции.Одним из самых резонансных случаев стал обман 71-летней жительницы Владимира, у которой мошенник выманил более 2 миллионов рублей. Еще одна 68-летняя пенсионерка потеряла более 3 миллионов рублей. Еще муромлянин отдал злоумышленникам миллион рублей.В настоящий момент по факту преступлений идет расследование уголовных дел.