В этом году Всероссийский фестиваль уличных театров вновь пройдет в Муроме. В группе мероприятия сообщают, что открыт прием заявок на участие. Также стала известна дата проведения

В этом году Всероссийский фестиваль уличных театров вновь пройдет в Муроме. В группе мероприятия сообщают, что открыт прием заявок на участие. Также стала известна дата проведения фестиваля. Он состоится с 13 по 15 июня, но основной день выступлений – 14 числа. Заявки принимаются до 15 марта 2025 года. При этом участники заранее должны прислать полную