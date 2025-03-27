У 16-летнего подростка они украли 300 000 рублей.

Во Владимире 16-летняя дочь сотрудницы правительства региона стала жертвой мошенников. Злоумышленники выманили у нее 300 тыс. рублей. Об этом стало известно редакции «».Аферисты позвонили подростку, представившись работниками «РосФинМониторинга» и, под предлогом освобождения родственника от уголовной ответственности, получили доступ к её финансам.Ситуация была передана правоохранителям, и по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.