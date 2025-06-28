Обращения принимают по номеру 112.

За минувшую неделю на территории Владимирской области 46 раз видели беспилотники.Обращения от жителей принимают по номеру телефона 112. За семь дней поступило больше 12 тысяч звонков.Об этом сообщили в Министерстве региональной безопасности. Количество звонков за неделю сократилось на 10,7%. На 55,3% реже в ведомство стали обращаться из-за беспилотников.Число коротких текстовых сообщений выросло на 11% — всего 81 обращение.Напомним, что из Гусь-Хрустального .