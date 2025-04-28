Мошенники начали предпринимать попытки обмануть выпускников. В интернете появляются все больше телеграм-каналов и сайтов, на которых можно скачать файлы с якобы ответами к тестам ОГЭ и ЕГЭ.

Мошенники начали предпринимать попытки обмануть выпускников. В интернете появляются все больше телеграм-каналов и сайтов, на которых можно скачать файлы с якобы ответами к тестам ОГЭ и ЕГЭ. Файлы, как можно догадаться, не простые. Как только они попадет на устройство, мошенники получат доступ к личным данным. Об этом предупредили в пресс-службе правительства области. Иногда, к слову,