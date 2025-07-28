Всего пострадали 99 человек.

За прошедшую неделю во Владимирской области 99 человек, в том числе 19 детей, обратились в медицинские учреждения по поводу укусов клещей. Об этом специалисты Роспотребнадзора.Лабораторные исследования клещей, снятых с людей, выявили 13 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ).С начала сезона во Владимирской области зарегистрировано 1973 случая присасывания клещей, из них 475 — у детей. К счастью, случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в регионе не выявлено.ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» продолжает еженедельный мониторинг, исследуя клещей на наличие возбудителей опасных инфекций.