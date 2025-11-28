Губернатор Владимирской области Александр Авдеев резко осудил недавний случай загрязнения реки Клязьмы пластиковыми отходами. Во время прямой линии он назвал произошедшее «свинством» и

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев резко осудил недавний случай загрязнения реки Клязьмы пластиковыми отходами. Во время прямой линии он назвал произошедшее «свинством» и призвал ужесточить ответственность для виновных. По словам главы региона, источник загрязнения уже установлен – одна из организаций сбросила в очистные сооружения вещества, которые туда попадать не должны. Хотя предприятию уже выписано предписание,