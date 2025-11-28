Деньги девушка своровала у пенсионера.

В Муроме Владимирской области прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Подмосковья, которая, действуя как «курьер» телефонных мошенников, похитила у 70-летнего местного жителя 340 тысяч рублей. Об этом рассказали вСледствие установило, что в сентябре 2025 года девушка согласилась за вознаграждение забрать деньги у пожилого мужчины. До этого сообщники, представившись сотрудниками банка и правоохранительных органов, убедили пенсионера в том, что его счета используются для финансирования терроризма и ему грозит арест.Испуганный потерпевший снял все свои сбережения и приехал в Москву, где передал деньги обвиняемой. Девушка, в свою очередь, передала их неустановленному соучастнику, получив за это вознаграждение.Обвиняемая полностью признала вину и возместила ущерб потерпевшему. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы со штрафом. Дело будет рассмотрено Измайловским районным судом Москвы. Расследование в отношении других участников преступной группы продолжается.