27 ноября были объявлены лауреаты престижной Национальной спортивной премии-2025. Среди отмеченных за заслуги в спорте оказался тренер из Владимирской области. Об этом поделились в Минспорта региона. Игорь Севостьянов, тренер-преподаватель спортивной школы «Мещёра» из посёлка Великодворский Гусь-Хрустального района, был признан лучшим в номинации «Спорт для всех». Он получил звание «лучшего организатора физкультурно-спортивной работы в сельской местности»