Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев.

Владимирская область готовится к масштабному дорожному строительству. Губернатор Александр Авдеев анонсировал начало проектирования Северного обхода Владимира в 2027 году. Об этом стало известно в ходе прямой линии главы региона.Этот обход станет логическим продолжением платной трассы М-12, уходящей в направлении Суздаля.Но это не единственные планы. В перспективе — соединение микрорайона Энергетик с Пиганово и Юрьевцем. Также планируется прокладка дорог, связывающих Юрьевец с Юрьев-Польским шоссе, а затем до Веризино. Трассы могут быть продлены до Суходола и торгового центра «Глобус», при этом обещая обойти загруженную «Пекинку».