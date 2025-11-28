50-летний житель Владимира поплатился за свое увлечение коллекционированием древних предметов.

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области завершился судебный процесс над любителем старины. 50-летний житель Владимира поплатился за свое увлечение коллекционированием древних предметов. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Незаконное хоббиПредставьте себе осенний лес во Владимирской области. Шуршание листьев под ногами, пение птиц и... резкий писк металлоискателя. Для жителя Владимира именно этот звук стал главным на протяжении почти года. Но его хобби — невинное на первый взгляд увлечение поиском старинных монет — обернулось уголовным делом и судимостью.Вот как это было. Мужчина, страстный коллекционер, вместе с супругой и школьным товарищем, вооружился металлоискателями и другим специальным оборудованием и отправился на «охоту».С октября 2023 года по август 2024-го группа активно вела раскопки в нескольких районах области. Они искали не просто металл, они искали историю, залегающую в земле на глубине.23 августа 2024 года в лесном массиве Гусь-Хрустального района супруги были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ. Находившиеся при них артефакты были немедленно изъяты.Копейка эпохи Ивана ГрозногоПоследующие обыски принесли ошеломляющие результаты: следователи СК изъяли несколько сотен предметов старины.Среди них — настоящие сокровища, от которых бы у любого историка закружилась голова: монета-денга времен Великого князя Василия II Темного (1425-1462 гг.), крошечная копейка эпохи Ивана Грозного (1533-1547 гг.) и монета с инициалами Екатерины II 1776 года. Вся эта коллекция была признана археологическими находками и культурными ценностями по заключению судебной экспертизы, которую проводил эксперт Государственного исторического музея в Москве.Осознав тяжесть положения, главный фигурант дела пошел на сделку со следствием, заключив досудебное соглашение. Это смягчило его участь. Гусь-Хрустальный городской суд признал его виновным по статье 243.2 УК РФ и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.