Всякое авто должно трогаться по разному
Мерседес — плавно и пафосно отчаливать от бортика
Сааб — вздрогнуть и резко пульнуть за горизонт
ДжипЧероки — взреветь и вяло покатиться, набирая обороты
Зубила — ломануться задом, совершить полицейский разворот и ускакать вперед
Классика — тронуться рывком, заглохнуть, опять тронуться, сломаться и больше не ехать
БМВ — пробуксовать с дымом из под колес секунды три и еще через секунду впендюриться в мусорные баки тремя кварталами ниже
Ауди — плавно и вальяжно отвалить от бордюра, взреветь, испугаться рева и пульнуть за горизонт, понять, что не туда, совершить полицейский разворот задом и пульнуть в обратную сторону, по пути направив БМВ в мусорные баки, вспугнув зубилу, сломав классику и перепугав до см
