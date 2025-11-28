На официальном сайте не осталось ни одного билета.

Жители Владимирской области проявили невероятный интерес к поезду Деда Мороза, который прибудет в Ковров 28 декабря. Билеты на поезд были раскуплены в считанные минуты после старта продаж 28 ноября.К 10:00 часам не осталось ни одного билета. Организаторы поспешили успокоить желающих приобщиться к празднику: для всех гостей, кто не смог попасть в поезд, будет проведена анимационная программа на привокзальной площади. В ней смогут принять участие все желающие.Поезд Деда Мороза прибудет на станцию в Коврове 28 декабря в 09:50 и отправится в 14:50.