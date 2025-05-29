Вместо Петушинского района на карте области появятся два округа. Обсуждение соответствующего законопроекта прошло в ходе заседания депутатов Законодательного Ссобрания Владимирской

Вместо Петушинского района на карте области появятся два округа. Обсуждение соответствующего законопроекта прошло в ходе заседания депутатов Законодательного Ссобрания Владимирской области. Согласно предлагаемой муниципальной реформе, на территории региона появятся Покровский городской и Петушинский муниципальный округи. По словам Александра Курбатова, реализация этого законопроекта будет способствовать развитию новых муниципальных образований. Александр Курбатов, глава администрации Петушинского района Специфику