Земля была передана в собственность по заниженной цене – за 15% от кадастровой стоимости.

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий при передаче земельных участков в селе Сельцо Суздальского района. По данным следствия, в период с апреля 2022 года по январь 2023 года комитет по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района заключил с собственником земельных участков соглашения о перераспределении земли, в результате чего площадь его участка выросла в четыре раза.При этом, как установила прокуратура, земля была передана в собственность по заниженной цене – за 15% от кадастровой стоимости.Следователи изучают документацию и проводят допросы для оценки действий должностных лиц.