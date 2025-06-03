Также зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По данным Роспотребнадзора, на 22-й неделе во Владимирской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 10,6% по сравнению с предыдущей неделей. За медицинской помощью обратилось 4 595 человек, из них 1 227 - во Владимире. Среди циркулирующих вирусов преобладают риновирусы и РС-вирусы, вирусы гриппа не выявлены.Однако, за последнюю неделю (26.05.2025-01.06.2025) зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией: лабораторно подтверждено 8 случаев (5 во Владимире, 2 в Гусь-Хрустальном районе и 1 в Юрьев-Польском районе). Все случаи протекали в форме острой респираторной инфекции.В Роспотребнадзоре напоминают о необходимости самоизоляции и обращении за медицинской помощью при ухудшении самочувствия.