Сдача объекта запланирована в ноябре 2025 года.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин рассказал о ходе строительства новой школы в Александрове.Объект возводится на ул. Жулева, в густонаселенном микрорайоне. Новая школа рассчитана на 1100 мест и благодаря ей будет снижена нагрузка на школу №13, где сейчас дети учатся в две смены.— Школа будет большой и современной, она очень нужна александровцам. Об этом говорили на встречах люди, это было их наказом для меня как депутата Думы от Владимирской области. И этот наказ включен в «Народную программу» партии «Единая Россия», — подчеркнул . — Чтобы начать реализацию проекта, вместе с регионом и муниципалитетом проделали большую работу — от проекта до определения источников финансирования. Сейчас важно, чтобы школу построили качественно и в срок.Сдача объекта запланирована в ноябре 2025 года. Официальное открытие назначено на 1 сентября 2026 года. Сейчас работы идут сразу на трёх блоках: в основном здании, спортивном и гимнастическом залах, учебных классах и актовом зале.— Нахожусь на постоянной связи с главой администрации Александровского района Анной Кузнецовой. Зафиксированное зимой отставание в сроках преодолено — подрядчик увеличил количество рабочих на объекте и вошёл в график. Держу на личном контроле, — рассказал Алексей Говырин.