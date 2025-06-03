Почувствовать себя взрослым и самостоятельным. Именно такая возможность представляется молодежи в рамках проекта «Путевка в трудовое лето-2025». 3 июня в Патриаршем саду состоялось

Почувствовать себя взрослым и самостоятельным. Именно такая возможность представляется молодежи в рамках проекта «Путевка в трудовое лето-2025». 3 июня в Патриаршем саду состоялось торжественное открытие. Подростки от 14 до 18 лет временно, в свободное от учёбы время, устраиваются на работу. Всё по-серьезному. График, документы, зарплата. Цели у ребят самые разные: кто-то хочет заработать первые деньги,