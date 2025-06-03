Будут обновлены покрытие и тротуары, укреплены обочины и нанесена разметка.

В 2025 году Владимирская область участвует в нацпроекте «Инфраструктура для жизни», направленном на ремонт дорог к образовательным и досуговым учреждениям. Благодаря финансированию планируется обновить около 25 км дорожного полотна, что повысит безопасность и комфорт пути к школам и детским садам. Будут обновлены покрытие и тротуары, укреплены обочины и нанесена разметка.Во Владимире ремонт ведется возле 10 образовательных учреждений, включая детские сады и школы. Работы уже идут на улице Дворянской, ведущей к образовательному центру «Отличник» и шахматному клубу «Феномен».В Собинском округе ремонтируется улица Ленина, улучшая доступ к спортивным объектам. В Вязниковском районе обновляется участок дороги, ведущий к пионерлагерю «Турист». В Александровском районе завершается ремонт дороги к сельскому клубу в деревне Лобково. В Ковровском районе ремонтируется дорога к Краснооктябрьской школе и дому культуры.Проект улучшает доступность мест, где дети могут проводить летние каникулы. Всего по стране в рамках проекта будет приведено в порядок около 3 000 км дорог к образовательным учреждениям.