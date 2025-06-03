В этом году конференция Russian Insurance Summit 2025 состоялась в двадцатый раз. Среди спикеров традиционно были представители Банка России, Государственной Думы РФ, профильных министерств и ведомств, а также главы и акционеры ведущих страховых компаний России, эксперты и аналитики рынка.

В ходе первой части пленарной сессии «Государство и рынок — стратегии развития страхового сектора» эксперты отметили, что отрасль получает позитивные оценки от регуляторов, бизнеса и общества и намерена преумножить имиджевые достижения.Кроме того, страховщикам жизни удалось успешно адаптироваться к многочисленным внешним изменениям и вывести на рынок достойные продукты. А в розничных видах страхования, в частности в моторном, для безаварийных водителей стоимость полисов удалось несколько снизить при увеличении выплаты почти на 20%. В целом объем страхования жизни увеличился за год более чем в 2,5 раза.Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что страховой рынок развивается серьезными темпами. «Некоторое время назад страховой рынок выглядел, как младший брат банковского рынка — и даже фондовый рынок был более продвинутым. Сейчас такого ощущения нет. Страховой рынок стал солидным бизнесом. Уверен, что рынок будет успешно развиваться и еще будет показывать пример другим отраслям, как нужно развиваться», — подчеркнул Анатолий Аксаков.Эксперты также обсудили, какие сложности пришлось пройти страховому рынку: негативное восприятие граждан, перипетии финансового рынка России, атаки недобросовестных автоюристов и мошенников и многое другое. Однако, как отметил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, большинство проблем преодолено — и страховая культура населения растет.«Мы вместе со страховым сообществом, парламентом РФ и Минфином РФ проходили все эти сложные этапы. Доверие к страховой отрасли растет. Но на этом путь не закончен, нужно еще многое сделать, чтобы прийти к цели», — рассказал Иван Чебесков. Он также подчеркнул, что необходима популяризация управления рисками и долгосрочного финансового планирования. Так, долевое страхование жизни (ДСЖ) может стать флагманом в этом направлении. При этом линейка продуктов долгосрочного страхования будет расти. Через такие продукты, в том числе детское страхование, культура страхования и долгосрочного планирования будет расти, выразил уверенность Иван Чебесков.Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния также отметил позитивные достижения страхового рынка: хорошие прибыли, жалоб становится меньше, выплаты растут, стоимость обязательного автострахования падает (в противовес заявлениям, что страховой рынок паразитирует на ОСАГО).Машина должна ездитьВо второй части пленарной дискуссии — «Инструменты роста — миссия выполнима» — сомодератор актер Сергей Бурунов отметил важность работы страховщиков для обычных граждан.Отвечая на вопрос Сергея Бурунова о справедливых тарифах на ОСАГО, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев отметил, что страховщики делают всё возможное, чтобы безаварийные водители могли приобретать ОСАГО по справедливой цене.«ОСАГО – на сегодняшний день является локомотивом страхового рынка по проникновению, поскольку все автовладельцы обязаны иметь такой полис. И через него знакомятся с рынком страхования вообще. При этом справедливый тариф – это то, за что страховщики боролись всегда. И при помощи Банка России и тарифных коридоров мы постепенно пришли к индивидуализации тарифов – и намерены продолжать тенденцию. Кто ездит аккуратно – тот должен платить меньше», —рассказал Евгений Уфимцев.Спикер также отметил, что предстоящие реформы в ОСАГО направлены на то, чтобы автомобиль получал ремонт в быстрые сроки и без лишних проблем. Среди таких реформ – возможность для автомобилиста выбирать СТОА самостоятельно.