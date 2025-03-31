Глухие не могут записаться на прием в поликлинику или вызвать врача на дом – бьют тревогу члены общественной организации «Народный контроль». Активисты подали в суд иск на минздрав

Глухие не могут записаться на прием в поликлинику или вызвать врача на дом – бьют тревогу члены общественной организации «Народный контроль». Активисты подали в суд иск на минздрав Владимирской области с требованием обеспечить инвалидам доступ к услугам. Согласно закону, региональные власти обязаны организовать равный доступ к здравоохранению для всех граждан. К сожалению, сейчас неслышащие люди