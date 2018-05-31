Певица Рита Дакота и ее супруг Влад Соколовский стали родителями в октябре прошлого года. В своем аккаунте в Instagram Рита демонстрировала идиллические фото и видео, но лишь сейчас призналась, что страдала от сильнейшей послеродовой беременности и хотела умереть.

Певица Рита Дакота и ее супруг Влад Соколовский стали родителями в октябре прошлого года. В своем аккаунте в Instagram Рита демонстрировала идиллические фото и видео, но лишь сейчас призналась, что страдала от сильнейшей послеродовой беременности и хотела умереть."А теперь расскажу, как было на самом деле", – такими словами начала свой пространный пост Рита Дакота, опубликовав фотографию, на которой запечатлена вместе с дочкой Мией. Певица и ее наследница обмотаны пищевой пленкой.Артистка призналась, что ей очень сложно открываться перед подписчиками. "Можете осуждать меня, кидать копья, меряться письками "у кого жизнь сложнее", отписываться и кричать об этом в комментах. Но если мой рассказ поможет хоть одной девочке из моего миллиона – это уже не напрасно.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – заявила расхрабрившаяся Дакота.Далее Рита объявила, что лишь недавно наконец смогла побороть послеродовую депрессию, которой страдала. "Депрессия это когда ты живешь себе счастливо, искренне улыюаешься, снимаешь влоги и вот сидишь себе на Бали, рядом красивая здоровая малышка сопит в кроватке, любимый муж вон за окном плавает в бассейне, живая и здоровая мамочка чистит на кухне манго, у тебя есть деньги на карте, друзья на лежаках слушают хип-хоп, менеджер пишет что у тебя новый крутой контракт, а ты смотришь в небо и говоришь "Господи, почему я не умерла в родах? Как бы я хотела умереть"... " – призналась Рита.По словам артистки, даже когда она представляла себе, что у других людей жизнь в разы хуже, чем у нее, легче не становилось. Наоборот. "НЕНАВИДИШЬ себя за это уныние еще сильнее, и это замкнутый круг", – отметила певица.К счастью, сейчас все позади, и теперь Рита намерена поделиться с подписчиками подробностями пережитого и способами борьбы с тяжелым моральным состоянием. "Сейчас, когда мне удалось выбраться из этого морального днища, и я отчетливо осознаю каждую его причину, я хочу поделиться этой историей с самого начала. И готова сделать это, как бы сложно ни было и как бы сильно сейчас сердце не стучало в висках.." – завершила свой пост Дакота. отметим, что многие подписчики поддержали ее и сообщили, что переживали подобное состояние.