Подарок к новому учебному году. В деревне Купреево Гусь-Хрустального района, наконец, открыли новую школу. ( д.Купреево Гусь-Хрустальный район ) Напомним, старая сгорела 5 лет назад, по

Подарок к новому учебному году. В деревне Купреево Гусь-Хрустального района, наконец, открыли новую школу. ( д.Купреево Гусь-Хрустальный район ) Напомним, старая сгорела 5 лет назад, по официальной версии – из-за неисправной проводки. На тот момент в школе обучалось около сотни ребят. После пожара их пришлось распределить по двум соседним школам. Младших отправили в село Тащилово,