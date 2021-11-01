Эксклюзив Российские таможенники на этой неделе отмечают профессиональный праздник. Дата юбилейная...

ЭксклюзивРоссийские таможенники на этой неделе отмечают профессиональный праздник. Дата юбилейная - 30 лет со дня создания таможенной службы. В честь этого во Владимирском госуниверситете прошло несколько тематический мероприятий. В них приняли участие представители Владимирской таможни. Подробности у Юлии Шуваловой.Пары у студентов-таможенников проходят в формате игры. Вот так, например, они учатся проводить досмотр багажа в аэропорту. У ВлГУ есть вся материально-техническая база для качественной подготовки специалистов таможенного дела.Ольга Третьякова, директор юридического института ВлГУ:- Для студентов таможенного дела у нас сейчас работает несколько лабораторий на базе государственного университета. Это лаборатория "Потребительской грамотности", "Криминалистическая лаборатория". Лаборатория, связанная с анализом продовольственных и непродовольственных товаров и, конечно, лаборатория с техническими средствами для досмотра таможенной деятельности.Обучают таможенников в госуниверситете уже 15 лет. Всё это время вуз тесно сотрудничает с Владимирской таможней. Студенты проходят практику в госоргане, где могут получить материал для научных работ. А представили службы, в свою очередь, регулярно участвуют в научных конференциях, встречаются со студентами на круглых столах, проводят мастер-классы. Так, в честь дня таможенника прошел эфир начальника Владимирской таможни Павла Павлова. Вопросы руководителю задавали студенты, а трансляция шла в соцсетях вуза.Виктория Кандрушина, студентка 5 курса, специальность "Таможенное дело":- Такие встречи помогают студентам узнать профессиональные тонкости данной специальности из первых уст и также познакомиться с возможным местом будущей работы.Завершилась тематическая неделя общением за круглым столом. Его участники: студенты, преподаватели и представители Владимирской таможни обсудили развитие таможенной службы. Лучших студентов наградили.Ольга Большакова, заместитель начальника Владимирской таможни:- Мы всегда откликаемся на такие приглашения, чтобы побольше общаться со студентами, где-то может быть поправить и выбрать нужное направление, которое нужно им более доскональна, скрупулезно изучить, чтобы она пригодилась в работе. И хочу отметить, что в настоящее время во Владимирской таможне есть трудоустроенные выпускники по специальности "Таможенного дела" и в том числе в службе таможенного контроля после выпуска.Выпускники ВлГУ также работают в таможенных органах Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и предприятиях внешне-экономической деятельности. И ежедневно подтверждают высокий уровень знаний и навыков.Юлия Шувалова. Александр Чунаев. "Вести-Владимир"