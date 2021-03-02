В январе текущего года в полицию поступило сообщение о пропаже медных листов с крыши неработающей часовни, которая находится в одной из деревень Вязниковского района.

В январе текущего года в полицию поступило сообщение о пропаже медных листов с крыши неработающей часовни, которая находится в одной из деревень Вязниковского района.25-летнего местного жителя задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий, он сознался. И пояснил, что обратил внимание на металлическое покрытие крыши часовни летом прошлого года, когда ходил в лес за грибами. А когда в январе возникли финансовые трудности, то вспомнил о часовне и решил похитить металлические элементы, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.В общей сложности обвиняемый украл 26 листов меди, которые сдал в пункт приема лома, а деньги потратил на собственные нужды.Материальный ущерб, составивший 130 000 рублей, был возмещен в ходе следствия.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.