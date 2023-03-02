Из Владимирской области в ДНР отправили гуманитарную помощь для организации питания детей.
Груз...
Из Владимирской области в ДНР отправили гуманитарную помощь для организации питания детей.
Груз для подшефного Докучаевска собран на стекольном заводе «Гласстар», который расположен в Гусь-Хрустальном.
Предприятии предоставили продукцию для организации питания детей, а также для использования в учреждениях социальной сферы.
Мэр города Гусь-Хрустальный, Алексей Соколов выразил благодарность руководству предприятий за поддержку.
Фото администрации города Гусь-Хрустальный