Новое предприятие на карте области появилось благодаря нацпроекту по поддержке малого и среднего предпринимательства. Губернатор приехал в Гусь-Хрустальный районы, чтобы запустить завод

Новое предприятие на карте области появилось благодаря нацпроекту по поддержке малого и среднего предпринимательства. Губернатор приехал в Гусь-Хрустальный районы, чтобы запустить завод по производству извести. ( п. Добрятино, Гусь-Хрустальный р-н ) А сырьё добывается неподалеку – в нескольких километрах от новой производственной площадки. Об этом губернатору рассказал гендиректор группы предприятий по производству известняка. Живой звук: