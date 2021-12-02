От медицинского освидетельствования Константин Мочалов отказался. На заседание суда не явился.

Во Владимире главу администрации Кольчугинского района Константина Мочалова задержали за езду в нетрезвом виде. Инцидент произошёл 21 августа в 6:30 утра возле дома №36 на проспекте Ленина.Его лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Судебный акт на сайте судебного участка №2 Ленинского района Владимира.«Выявлены признаки алкогольного опьянения. Запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи», - так описали состояние чиновника инспекторы ГИБДД.От медицинского освидетельствования Константин Николаевич отказался. На заседание суда не явился.Напомним, что он Кольчугинский район чуть более года назад. Тогда его назначение одобрили 13 из 15 местных депутатов.