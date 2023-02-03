Во Владимирской области 43 процента мужчин согласились бы уйти в отпуск по уходу за...

Во Владимирской области 43 процента мужчин согласились бы уйти в отпуск по уходу за ребенком.Имена детям можно придумывать вместе, а в отпуск по уходу за ребенком должен уйти кто-то один. И около половины российских мужчин готовы сделать это вместо супруги. Данные портала «Суперджоб».Организаторы исследования опросили около полутора тысяч работающих мужчин, состоящих в браке и планирующих детей. Около тридцати процентов из них в декрет - хоть завтра! Еще 16 процентов в принципе допускают такой вариант. Интересно, что за год доля "согласных" заметно выросла. Однако большинству по-прежнему не по душе идея сменить даже нелюбимую работу на пару лет "отпуска" среди пеленок и подгузников.