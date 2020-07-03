В выходные на европейской части России температура воздуха будет на 2-4 градуса теплее нормы, изнуряющей жара ожидается лишь на Юге.

В выходные на европейской части России температура воздуха будет на 2-4 градуса теплее нормы, изнуряющей жара ожидается лишь на Юге. В северных и центральных регионах после полудня пройдут освежающие дожди.По данным синоптиков, в столичном регионе будет очень тепло, +25-27, велика вероятность грозовых ливней, местами сильных.В Санкт-Петербурге погоду испортит циклон, будет облачно, прохладно, пройдут дожди, местами с грозами, днем +20-22.Скандинавский антициклон окажет влияние на погоду на Русском Севере. Здесь будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди. В Мурманске +17-19, в Архангельске в субботу +22-24, в воскресенье похолодает до +19-21. В Вологде +23-25, без осадков.В Черноземье обойдется без существенных осадков. В Воронеже и Курске будет жарко: +30-32 градуса.На Верхней и Средней Волге будет облачная погода, пройдут кратковременные дожди с грозами. В Нижнем Новгороде в субботу +28-30, в воскресенье +22-24. В Саранске и Пензе +30-32. На Нижней Волге будет сухо и солнечно, в Астрахани +35-37.На Юге России солнечно, дожди с грозами ожидаются только в горах. В Ростове-на-Дону +35-37. В Краснодаре +36-38, в Сочи +29-31, в Севастополе +30-32.На юге Западной Сибири будет облачно, местами пройдут дожди, усилится ветер, в западных регионах обойдется без существенных осадков. В Омске +22-24, без осадков. В Новосибирске в субботу +26-28, в воскресенье +23-25, возможен дождь.На юге Дальнего Востока будет облачно, местами возможны небольшие дожди. Во Владивостоке +19-21, в Хабаровске +26-28 градусов.