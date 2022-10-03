В 12-48 сегодня в городе Александрове поступило сообщение о загоревшемся автомобиле. Происшествие...

В 12-48 сегодня в городе Александрове поступило сообщение о загоревшемся автомобиле. Происшествие произошло Красный переулке, у дома 7.Прибывшие пожарные увидели задымление в моторном отсеке автомобиля. Огню не дали распространиться и оперативно ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекалась 2 единицы техники, 8 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Дознаватель устанавливают причину пожара.Фото: 33.mchs.gov.ru/