Смотрите Вести в 21:05: губернатор Александр Авдеев на выставке ЭКСПО в Поднебесной, делегация из...

Смотрите "Вести" в 21:05: губернатор Александр Авдеев на выставке ЭКСПО в Поднебесной, делегация из провинции Шэньси во Владимире75 лет в контакте- Прочные мосты...Губернатор Александр Авдеев на выставке ЭКСПО в Поднебесной, делегация из провинции Шэньси во Владимире.Обретенная святыня- Во Владимир прибыл чудотворный образ Богоматери Казанской. Почему эту реликвию называют иконой Русских Побед?Зеленая память- И 250 тысяч сеянцев - символ подвига. В Александровском районе появился Сад памяти.