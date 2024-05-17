Смотрите Вести в 21:05: губернатор Александр Авдеев на выставке ЭКСПО в Поднебесной, делегация из...
Смотрите "Вести" в 21:05: губернатор Александр Авдеев на выставке ЭКСПО в Поднебесной, делегация из провинции Шэньси во Владимире
75 лет в контакте
- Прочные мосты...Губернатор Александр Авдеев на выставке ЭКСПО в Поднебесной, делегация из провинции Шэньси во Владимире.
Обретенная святыня
- Во Владимир прибыл чудотворный образ Богоматери Казанской. Почему эту реликвию называют иконой Русских Побед?
Зеленая память
- И 250 тысяч сеянцев - символ подвига. В Александровском районе появился Сад памяти.