Злоумышленница, пользуясь своим служебным положением, на протяжении нескольких дней переводила денежные средства со счета организации на свой личный счет...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали 30-летнюю подозреваемую в краже 550 тысяч рублей из организации.Установлено, что злоумышленница, занимающая должность руководителя отделения, пользуясь своим служебным положением, на протяжении нескольких дней переводила денежные средства со счета организации на свой личный счет. Однако, чтобы сокрыть свои действия, она обратилась в службу безопасности организации и сообщила, что накануне оставила в помещении без присмотра коробку с деньгами, а на следующий день ее не обнаружила. Общий материальный ущерб составил 550 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в Московской области. Похищенным злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.Следствием МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57