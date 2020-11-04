И сегодня любовь к Родине, согласие, взаимопомощь являются основными ценностями нашего общества.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил жителей Владимирской области с Днём народного единства.В поздравлении премьер-министра, в частности, говорится:«4 ноября – важная историческая дата, которая напоминает нам о героических событиях 1612 года. Благодаря сплочённости и гражданской солидарности наш многонациональный народ отстоял целостность и независимость Отечества.И сегодня любовь к Родине, согласие, взаимопомощь являются основными ценностями нашего общества. Помогают противостоять современным вызовам, объединяют всех нас для решения важнейших государственных задач, направленных на развитие России, повышение её экономического потенциала, обеспечение комфортной жизни миллионов людей»