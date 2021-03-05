В прицеле Владимирских госавтоинспекторов только женщины. Каждую, кто был за рулем останавливали, но не с целью выписать штраф. В преддверии 8 марта хотелось бы вас немножечко поздравить,

В прицеле Владимирских госавтоинспекторов только женщины. Каждую, кто был за рулем останавливали, но не с целью выписать штраф. В преддверии 8 марта хотелось бы вас немножечко поздравить, чтобы вы чаще улыбались, не нарушали правила дорожного движения, ну и были взаимовежливы. Цветы, подарки и теплые слова. Из года в год цветочный патруль в преддверии 8 марта