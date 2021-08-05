Злоумышленник, с помощью приобретенного в сети Интернет аккаунта, открыл каршеринговый автомобиль, сел за руль и совершил незаконную поездку...

Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 22-летнего приезжего, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.В ходе несения службы на проспекте Вернадского сотрудники полиции обратили внимание на двигающийся каршеринговый автомобиль марки «Ниссан Кашкай» и остановили его для проверки документов. Полицейские установили, что данный автомобиль каршеринговой компании пропал с места парковки, расположенной на улице Покрышкина.На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы. Подозреваемый – 22-летний приезжий задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что подозреваемый, с помощью приобретенного в сети Интернет аккаунта незнакомого ему мужчины, воспользовался мобильным приложением. Открыв автомобиль, он сел за руль и совершил незаконную поездку. В настоящее время транспортное средство изъято.Дознанием ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93