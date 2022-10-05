Вопросы подготовки к зиме обсудили на оперативном совещании в администрации области. Напомним,...

Вопросы подготовки к зиме обсудили на оперативном совещании в администрации области.Напомним, отопительный сезон в регионе стартовал досрочно. В социальных объектах "потеплело" ещё до 21 сентября. Первым в жилой сектор отопление пОдал Собинский район. Глава региона подчёркивает: в целом старт отопительного сезона прошёл успешно. Однако, проблемы возникли в Гусь-Хрустальном, Коврове и Суздале. Там порывы на сетях оперативно устранили.По вине одного и того же подрядчика задержался ремонт сетей в Карабанове и Кольчугинском районе. Работы завершает новый подрядчик. В центре внимания - состояние котельных в Струнино и Балакирево. Продолжается реконструкция котельной в Муроме на Московской, 47. Напомним, в прошлом году она обрушилась в разгар холодов. Губернатор Александр Авдеев отметил: котельную запустят 20 октября. Сейчас теплоснабжение "привязанных" к ней домов идёт по временной схеме.