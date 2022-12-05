Новые экономические реалии - новые возможности. Благодаря нацпроекту Международная кооперация и...

Новые экономические реалии - новые возможности. Благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" в регионе появляется всё больше успешных предприятий-экспортёров. А ежегодный владимирский инвестиционный конгресс - место, где рождаются такие проекты и соглашения.Импортозамещение, кооперация, поддержка бизнеса. Всё сразу и в одном месте. Суздаль в этом году в третий раз принимает Владимирский инвестиционный конгресс. И, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, он снова стал международным. Какие направления малого и среднего предпринимательства сегодня востребованы, какие инновационные продукты готовы предложить сами участники? На эти вопросы и призван ответить конгресс. А ещё наладить взаимовыгодное сотрудничество.Денис Бадекин, представитель АО "Российский экспортный центр":- Российский экспортный центр совместно с региональными Центрами поддержки экспорта, в частности, с Владимирским, осуществляет единую систему услуг для экспортёров как малого и среднего бизнеса, так и крупного.Одна из сессий, которую организовали департамент экономического развития области и Центр поддержки экспорта, касалась новой географии зарубежных поставок. Где участники делились личным опытом сотрудничества с зарубежными партнёрами и инструментами поддержки бизнеса. Так Анна Яхаева, единственный патентный поверенный в регионе, рассказала о важности международной регистрации и патентования продукции.Анна Яхаева, руководитель юридической компании "Яхаев Групп", патентный поверенный во Владимирской области:- Работа патентного поверенного заключается именно в защите бизнеса, в защите его интеллектуальных прав. Моя работа заключается в том, что я как раз помогаю зарегистрировать бренд, охранять его, отстаивать интересы предпринимателей в суде и также помогаю регистрировать патенты на изобретения, что очень помогает бизнесу масштабироваться и развиваться.В первый же день прошли переговоры Российского Экспортного Центра и Владимирского центра поддержки экспорта с полномочным представителем Министра торговли Египта в России о торгово-экономическом сотрудничестве. Часть из них касалась размещения владимирских производств на территории зарубежного государства.Григорий Ладышев, руководитель представительства АО "Российский экспортный центр":- В этом году мы поддержали более 360 компаний Владимирской области нашими инструментами, общий объём поддержки составил более 18 млн. долларов. Но при этом, конечно, всегда есть потенциал роста. Поэтому задача сегодняшнего мероприятия ещё раз показать, что есть куда расти, есть новые рынки, новые возможности и государство готово поддерживать компании в этом направлении.Прошлогодний инвестконгресс принёс региону 17 подписанных соглашений на сумму более 40 миллиардов рублей. Многие из проектов сегодня уже успешно реализуются. В этом году ожидается ещё больше новых контрактов, взаимовыгодных предложений и коопераций. А для региона это - дополнительные инвестиции, производства и рабочие места.Дмитрий Горкин, Александр Голубев. “Вести-Владимир”