Во Владимирском юридическом институте в преддверии празднования Дня Победы прошли торжественные мероприятия.

Во Владимирском юридическом институте в преддверии празднования Дня Победы прошли торжественные мероприятия. Зрители увидели выступления курсантов, а также историческую реконструкцию "Штурм Берлина".Как отмечают реконструкторы, зачастую молодое поколение не может отличить форму участников сражения. Свое искусство, в первую очередь, боевое, продемонстрировали и курсанты ВЮИ. Они показали навыки рукопашного боя, строевого шага, а также виртуозной игры на барабанах.Гостями представления стали и ветераны уголовно-исполнительной системы.Василий Панкратов, начальник Владимирского юридического института ФСИН России: «В нашем образовательном учреждении проходит комплекс мероприятий, направленных на патриотическое воспитание наших курсантов, студентов, детей, правнуков и внуков. Для того чтобы они прочувствовали и поняли, каким трудом досталась победа».