Жителей Владимира приглашают 1 июня на городской праздник «Планета детства под созвездием СЕМЬЯ» 1...

Жителей Владимира приглашают 1 июня на городской праздник «Планета детства под созвездием СЕМЬЯ»1 июня с 11.00 в Центральном парке города Владимира состоится большой праздник «Планета детства под созвездием СЕМЬЯ», посвященный Дню защиты детей.Об этом сообщают в пресс-службе администрации Владимира.В парке появятся интерактивные локации:«Океан творчества» - каждый ребенок может попробовать свои силы в разных творческих направлениях, а родители - выбрать организацию для дополнительных развивающих занятий своих детей;«Море ремесел» - мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, изготовление сувениров;«Равнина художников» - дети будут рисовать на асфальте;«Гора спорта» - дети смогут стать участниками спортивных состязаниях;«Остров развлечений» - интерактивные программы для детей, а также - конкурсы, викторины, розыгрыши, творческие выступления;«Полуостров знаний» - научно-технические площадки для детей и их родителей;«Планета детства» - большой концерт с участием детских творческих коллективов города Владимира.А также гостям праздникам обещают яркие фотозоны, игры, аттракционы, сладости, подарки и памятные сувениры. Всё то, что любят наши звёзды - жители планеты детства - ДЕТИ!Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений