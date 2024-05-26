В Собинском районе отремонтировали дорогу, ведующую к туристическим объектам.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области завершило работы по восстановлению участка дороги «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».Ремонт асфальтового покрытия был выполнен на протяжении почти 2 километров трассы от посёлка Ставрово до села Ермонино. Помимо обновления самой дороги, специалисты также укрепили обочины и привели в порядок заездные карманы у остановок.