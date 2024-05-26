Из-за большого количества жалоб на молодых питбайкеров без документов начнутся рейды.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Владимирской области, с началом «сезона» увеличилось количество ДТП с питбайкерами. С конца марта 2024 года произошло уже 11 инцидентов.Подростки с 14 лет без водительского удостоверения катаются по улицам городов, хотя это запрещено. По уточнению Госавтоинспекции, в случае «поимки» питбайкера младше 16 лет, транспорт эвакуируют на штрафстоянку. Родителей или представителей ребёнка привлекут к административной ответственности по статье «неисполнение родительских обязанностей».